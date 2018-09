Harry Duerinck (76) krijgt geen lening voor een duurzamer huis, leeftijdsgrens is 75

VELDHOVEN - De 76-jarige Harry Duerinck uit Veldhoven zit met zijn handen in het haar. Hij wil zijn huis graag ongeveer drie keer duurzamer maken. Dit wil hij financieren met een lening, maar daarvoor wordt hij te oud bevonden. "Ze verstrekken leningen aan mensen van maximaal 75 jaar oud", zegt Harry, die dus één jaar te oud is.

Duerinck heeft zich flink ingelezen in de mogelijkheden voor zijn huis. Hij wil in de eerste plaats zijn ruiten vernieuwen en ook zijn dak. En dat is volgens hem ook dringend nodig voor de winter. "Als het sneeuwt, zie je gewoon dat alles tot een meter buiten het raam weggesmolten is." Hij zocht bijvoorbeeld uit dat nieuw HR++-glas ruim drie keer beter isoleert. "Het dak is nu van houten platen met wat piepschuim erachter. Dat isoleert nauwelijks."



Als het dak en de ramen zijn vervangen, wil de Veldhovenaar een stap zetten om zonnepanelen en een warmtepomp aan te schaffen. "Er is een heel mooie van Mitsubishi."









Drie keer minder energie

Het ruime huis van Duerinck stamt uit 1987 en heeft ongeveer 180 vierkante meter dakoppervlak. Om het dak en de raampartij aan te laten pakken, is ongeveer 40.000 euro nodig. Daarvoor klopte Duerinck aan bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), voor een zogenaamde energiebespaarlening uit het Energiebespaarfonds. Hij kreeg hier nul op het rekest, aangezien er alleen leningen worden verstrekt aan personen tot en met 75 jaar oud. Duerinck is 76 en verontwaardigd over het antwoord: "Hoeveel huizen moeten er wel niet geïnvesteerd worden waar oudere mensen wonen? Ik vraag me af of de minister zich dat beseft."

De totale energiebesparing en dus ook de opbrengst is fors, rekent Duerinck voor. "Ik verbruik jaarlijks 5000 kilowatt aan elektriciteit. Dat kan ik makkelijk met zonnepanelen compenseren. Mijn gasverbruik kan makkelijk met factor drie worden verminderd, als de isolatie meer dan drie keer beter is. Dat levert een jaarlijkse besparing op van ongeveer 2000 kuub."









Te oud om te lenen

Als onderbouwing mailt het SVn terug dat zij het een risico vinden leningen te verstrekken aan ouderen, er kan immers geen inkomen meer worden meegenomen. Ook brengt het risico's met zich mee. Dit valt volgens de Veldhovenaar nog te bezien. "Ik heb nog een lijfrente tot 2032. Bovendien is mijn inkomen zekerder dan iemand van 30 die ontslagen kan worden als het tegenzit. Ik snap wel dat ze het risico op overlijden meewegen, maar daartegen kan een clausule worden opgenomen die ervoor zorgt dat het nageslacht verantwoordelijk is voor de kosten, als zij dat willen. Plus dat mijn huis een overwaarde heeft, dat zou nog minder zorgen baren."

Of er voor de 76-jarige een oplossing komt, is afwachten. "De partij 50Plus heeft vragen gesteld aan minister Wiebes", vertelt Duerinck. "Ook de ANBO (een belangenorganisatie voor senioren, red.) is aan de slag gegaan voor me. En gemeenten kunnen wat doen. In Den Bosch bijvoorbeeld heeft de gemeente een oplossing voor senioren die willen verduurzamen." De gemeente Veldhoven is gevraagd naar mogelijkheden en plannen.