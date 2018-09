Bredanaar Thierry Aartsen gaat de Tweede Kamer in: 'Een grote eer'

BREDA - Thierry Aartsen (28) uit Breda wordt Tweede Kamerlid. De Bredase VVD-fractievoorzitter volgt daarmee Jeanine Hennis-Plasschaert op. Komende week wordt hij geïnstalleerd.

Aartsen is daarmee de vierde Bredanaar in de Tweede Kamer. "Ik kijk er echt naar uit. Ik zit vol energie!", vertelt een vrolijke Aartsen.



Jong

Aartsen zat 8,5 jaar in de Bredase gemeenteraad. Hij gaat zijn huidige baan missen. "Breda en Brabant hebben een speciaal plekje in mijn hart." Hij wordt het op één na jongste Kamerlid. "Dat is ook wel heel bijzonder."

Prinsjesdag

De politicus wordt donderdag 13 september officieel geïnstalleerd. Vijf dagen later valt hij gelijk met zijn neus in de boter. Dan is het namelijk Prinsjesdag. "Heel gaaf dat ik dat gelijk mee mag maken."



Vanaf komende maandag wordt besproken wie Aartsen op moet gaan volgen als fractievoorzitter in Breda.



Oud-minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert verlaat de Tweede Kamer. Zij gaat de VN-missie leiden in Irak.