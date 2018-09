Dutch Darts Championship gauw voorbij voor Jelle Klaasen: Barrie Bates in eerste ronde te sterk

MAASTRICHT - Het is Jelle Klaasen niet gelukt om de tweede ronde van de Dutch Darts Championship te bereiken. De darter uit Alphen wist zich gisteren te kwalificeren voor de European Tour in Maastricht, maar de Welshmen Barrie Bates won met 6-3.

Klaasen mocht al in de derde partij aantreden in een vrij lege zaal in Maastricht. Een handjevol dartsfans had de moeite genomen om de  middagsessie van de Dutch Darts Masters te bezoeken. Jelle Klaasen kon in eigen land doorstoten tot de tweede ronde. 'The Cobra' verloor de eerste leg, maar kwam daarna goed in de wedstrijd en wist zelfs met 3-1 voor te komen tegen de nummer 172 van de Order of Merit. Maar na die gewonnen leg kwam Bates goed in de wedstrijd. 

Tekst gaat verder onder de tweet.

Zo goed zelfs dat Klaasen geen enkele leg meer wist te winnen. Klaasen kreeg nog wel verschillende kansen om een leg te winnen, maar bij een 4-3 tussenstand miste hij twee kansen op de dubbel en vervolgens gooide Bates een 106-finish uit. In de laatste leg kwam Klaasen er niet meer aan te pas en wist Bates via dubbel tien de wedstrijd naar zich toe te trekken.