Oranjevrouwen treffen met Denemarken een oude bekende in de play-offs om een WK-ticket

EINDHOVEN - De Oranjeleeuwinnen weten waar ze aan toe zijn. Tijdens de loting voor de play-off-wedstrijden om een WK-ticket is de ploeg van Sarina Wiegman gekoppeld aan Denemarken. Nederland zal nog goede herinneringen hebben aan de Denen, gezien de finale van het EK van vorig jaar die zij ten koste van de Scandinaviërs wisten te winnen.

Nederland tegen Denemarken is een herhaling van de finale van het Europees kampioenschap van vorig jaar. Oranje was toen in de finale in Enschede met 4-2 te sterk. De andere play-off-wedstrijd gaat tussen Zwitserland en België. Mocht het zo zijn dat Nederland weet af te rekenen met Denemarken, dan wacht de winnaar van de andere wedstrijd nog in de finale om een WK-ticket.

Met Kika van Es, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen in de basis verloor Nederland afgelopen week van Noorwegen en zag daardoor een direct WK-ticket verloren gaan. De Oranjeleeuwinnen hadden aan een gelijkspel of overwinning genoeg, maar ze verloren met 2-1.