Traumahelikopter landt op A58 na ernstig ongeluk op afrit Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - Op de A58 bij Sint Willebrord is vrijdagmiddag een zwaar ongeval gebeurd met een personenauto. Een traumahelikopter landde op de afrit om hulp te bieden.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of en hoeveel gewonden er zijn. Naast de traumahelikopter schoten ook twee ambulances, de politie en de brandweer te hulp.

De afrit is dicht. Automobilisten wordt geadviseerd om te keren bij afrit Rucphen.