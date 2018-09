Hardwell doet stapje terug en stopt voorlopig met optreden: 'Voor nu is het te veel'

BREDA - Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell, doet een stapje terug. Op Facebook geeft hij aan dat de druk van het zware tourschema te hoog is. "Het voelt als een achtbaan die nooit meer stopt."

De 30-jarige dj geeft aan dat hij nog veel dingen wil delen met zijn familie en vrienden, maar dat dat niet mogelijk is als hij elke dag Hardwell moet zijn. "Er blijft te weinig energie, creativiteit en aandacht voor mijn leven als normaal persoon over." Ook beschrijft hij in de Facebookpost de druk die hij voelt. "Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel"

Leeg schema

De Bredanaar heeft zijn schema leeggemaakt. "Geen doelen, deadlines, interviews en releasedata meer." Zijn laatste show was afgelopen donderdag op Ibiza. Wel is hij van plan om zijn 'All Ages Show' in het Ziggo Dome te doen tijdens het Amsterdam Dance Event.

"Ik stop niet met muziek maken en ik zal het nooit loslaten. Via die weg wil ik ook altijd verbonden blijven met mijn fans", zegt hij op Facebook.