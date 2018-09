Klassieke DAF in de kreukels na ongeluk in Riethoven, vijf gewonden na frontale botsing

RIETHOVEN - Een prachtig gerestaureerde DAF zit helemaal in de kreukels na een ongeval in Riethoven. De klassieke vierwieler kwam vrijdagmiddag op de Broekhovenseweg bij een wegversmalling frontaal in botsing met een andere auto.

Twee inzittenden raakten gewond bij de aanrijding en moesten per ambulance naar het ziekenhuis. Drie andere inzittenden raakten licht gewond en konden ter plaatsen door het ambulancepersoneel behandeld worden aan hun verwondingen.

De DAF 33 uit 1969 was door de eigenaar Mifasolex verhuurd. Het voertuig raakte dusdanig beschadigd dat er een takelwagen aan te pas moest komen om het voertuig te bergen.