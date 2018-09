Merwedebrug heel het weekend dicht door werkzaamheden, verkeer richting noorden omgeleid

SLEEUWIJK - De A27 is het gehele weekend afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem vanwege onderhoud aan de Merwedebrug. Het verkeer in noordelijke richting wordt daarom omgeleid.

Rijkswaterstaat start vrijdagavond om negen uur met onderhoud aan het asfalt. Alle rijstroken richting Utrecht zijn tot maandagochtend vijf uur afgesloten. Het verkeer vanuit het noorden naar onze provincie kan wel gewoon over de brug rijden.



Vertraging

Het verkeer richting Utrecht kan omrijden via de routes: A59/A2/A15 en de A59/A16/A15. De vertraging kan oplopen tot een half uur.



Het fietspad aan de oostkant van de brug blijft wel open. Busbedrijf Arriva zet pendelbusjes in die over dat fietspad rijden. Ook de veerpont tussen Dordrecht en Werkendam vaart vaker.