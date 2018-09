Mysterieuze dood van 28-jarige Eerselnaar onderzocht door politie: 'Deel informatie met ons'

EERSEL - De politie heeft de afgelopen week onderzoek gedaan in Eersel nadat een 28-jarige man daar om het leven kwam. Hij zou samen met zijn broer in het ziekenhuis terecht zijn gekomen en daar zijn overleden. In Eersel gingen vanaf het begin veel geruchten rond over de doodsoorzaak van de man.

Als je over de Markt in Eersel loopt en mensen vraagt naar het overlijden van de 28-jarige Eerselnaar, komt iedereen met zijn eigen versie van de doodsoorzaak van de man. De geruchtenstroom in het dorp was voor de politie reden om onderzoek te doen.

"Daarover kunnen we enkel zeggen dat we uit voorzorg een onderzoek hebben verricht waarbij ook op diverse plekken een doorzoeking is gedaan. Daarbij is niets gebleken van enig strafbaar feit, dus zeker ook geen drugslab", laat een woordvoerder van de politie weten.

Fouten in drugslab?

De geruchten die rondgingen over dat de 28-jarige inwoner van Eersel zou zijn overleden door fouten in een drugslab spreekt de politie nu dus tegen. Maar daarmee blijft het onduidelijk waaraan de man dan wél is overleden.

"Als politie en justitie hebben wij kennis genomen van het overlijden in het ziekenhuis. U snapt dat wij daarover in verband met de privacy geen verdere mededelingen kunnen doen."

Geruchten bereiken politiek

In het dorp gaan tal van geruchten rond over de mysterieuze dood van de man, die ondertussen ook de Eerselse politiek hebben bereikt, vertellen diverse raadsleden tegen Omroep Brabant. De broer van de overleden man zou nog in comateuze toestand in het ziekenhuis liggen.

"Wij snappen dat er naar aanleiding van deze situatie veel gepraat wordt. We willen wel benadrukken dat als mensen enige informatie hebben over een mogelijk strafbaar feit, wij heel graag zouden willen dat ze dat ook met ons delen."