Uitbreiding Premier League: Michael van Gerwen in 2019 twee keer naar Ahoy

EINDHOVEN - De Premier League Darts, de prestigieuze dartscompetitie met de tien beste spelers van de wereld, komt volgend jaar twee keer naar Ahoy in Rotterdam.

De Premier League breidt in 2019 uit met zeventien extra avonden. In Rotterdam zal de Premier League op 27 en 28 maart gespeeld worden.

De competitie start op 7 februari in het Engelse Newcastle. Aan het einde van de maand januari, na het WK darts van de bond PDC, wordt het spelersveld bekendgemaakt voor de Premier League. Die competitie wordt ook georganiseerd door de werelddartsbond PDC.

Van Gerwen heer en meester

Het belangrijkste dartsevenement, dat loopt van februari tot mei, is al drie jaar op rij gewonnen door Michael van Gerwen. De beste darter van de wereld versloeg dit jaar de Engelsman Michael Smith. In de finale werd het 11-4.

Van Gerwen was eveneens de beste in 2013. Raymond van Barneveld wist de Premier League een jaar later op zijn naam te schrijven.

Het Premier League-schema van 2019

Donderdag 7 februari

Metro Radio Arena, Newcastle

Donderdag 14 februari

The SSE Hydro, Glasgow

Donderdag 21 februari

3Arena, Dublin

Donderdag 28 februari

Westpoint Exeter

Donderdag 7 maart

First Direct Arena, Leeds

Donderdag 14 maart

Motorpoint Arena, Nottingham

Donderdag 21 maart

Mercedes-Benz Arena, Berlin

Woensdag 27 maart

Rotterdam Ahoy

Donderdag 28 maart

Rotterdam Ahoy

Donderdag 4 april

The SSE Arena, Belfast

Donderdag 11 april

Echo Arena, Liverpool

Donderdag 18 april

Motorpoint Arena, Cardiff

Donderdag 25 april

Arena Birmingham

Donderdag 2 mei

The Manchester Arena

Donderdag 9 mei

The FlyDSA Arena, Sheffield

Donderdag 16 mei

The BHGE Arena, Aberdeen

Donderdag 23 mei (play-offs)

The O2, London