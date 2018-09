Transgender Marieke (37) weggepest: 'Ik kreeg hondenpoep door mijn brievenbus'

DEN BOSCH - Transgender Marieke (37) uit Den Bosch wordt zo hard gepest, dat ze moet verhuizen. Ze is gediscrimineerd, geslagen en geschopt vanwege haar geaardheid. En ze is zeker niet de enige.

Marieke is geboren als man, maar voelt zich vrouw. Ze heeft haar geslacht al laten veranderen in haar paspoort. We noemen haar Marieke, maar dat is niet haar echte naam. Ze wil anoniem blijven, omdat ze bang is voor haar buurtbewoners.



Achtervolgd

Ze heeft al een hoop ellende meegemaakt. "Ik kreeg hondenpoep in een zakje door de brievenbus. Ook gooiden ze een afgekloven kippenbot in mijn tuin." Het ging van kwaad tot erger. Ze is meerdere keren mishandeld. "Ik word regelmatig achtervolgd en van mijn fiets getrapt. Ook ben ik geschopt en geslagen bij mijn achterdeur."

Volgens Marieke zijn het vaak gelovigen die haar 'het leven zuur maken'. "Ze zeggen dat ik niet rein ben. Ze vinden dat ik niet mezelf mag zijn. Soms word ik zelfs lastiggevallen door kleine kindjes."

'Breder probleem'

Marieke is niet het enige slachtoffer. Het is een breder probleem, volgens het Roze Huis. Dat is een stichting in Den Bosch die zich inzet voor transgenders. Volgens de stichting wonen in Den Bosch vijftien transgenders. Vier van hen hebben door al het gepest plannen om te verhuizen of hebben dat al gedaan.

Volgens belangenorganisatie COC Noordoost Brabant worden transgenders nog steeds niet geaccepteerd. "Ik denk dat dat nog jaren zal duren", vertelt Kim Verstappen. Ze denkt dat voorlichting de oplossing is. Dat zou volgens haar verplicht moeten worden op scholen en in wijkcentra.



Voor Marieke is de enige oplossing weggaan uit haar omgeving. Ze staat nu op een urgentielijst voor een nieuwe woning.