Voor kwart patiënten met chronische Q-koorts is ziekte fataal

UTRECHT - Voor een kwart van alle patiënten die chronische Q-koorts ontwikkelen is de ziekte fataal geworden. Arts-onderzoeker Sonja van Roeden van het UMC Utrecht concludeert dat in een onderzoek waarop ze deze week is gepromoveerd.

Van Roeden baseert zich in haar onderzoek op een bestand van 429 patiënten die zeker of vermoedelijk een chronische vorm van Q-koorts hebben overgehouden aan de uitbraak van de ziekte tussen 2007 en 2010.

Ze trof in het bestand 63 patiënten aan van wie vaststaat dat er een definitief verband is tussen de ziekte en het overlijden. Gemiddeld overlijden ze binnen acht maanden. Het officiële dodental door de Q-koorts stond tot dusver op 74.

"Van de ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen heeft Q-koorts de meeste impact op patiënten in de recente Nederlandse geschiedenis", aldus de promovendus over haar bevindingen.

Door de Q-koorts raakten naar schatting 45.000 mensen besmet. De meesten hebben daar geen last van gehad. Bij ruim 4000 mensen werd acute Q-koorts met lichte symptomen vastgesteld. Ongeveer duizend patiënten ontwikkelden de levensbedreigende chronische vorm van Q-koorts.

