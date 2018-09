Geluk is: meedoen aan de World of Dance en Jennifer Lopez recht in de ogen kunnen kijken

EINDHOVEN - Je hoeft niet per se een finale te winnen om trots en gelukkig te zijn. Vraag maar aan breakdancegroep The Ruggeds uit Eindhoven. Want ondanks dat ze de finale van het door miljóenen Amerikanen bekeken World of Dance niet hebben gehaald, kan het voor hen niet meer stuk. Ze hebben meegedaan, het ver geschopt en Jennifer Lopez recht in de ogen gekeken.

De Eindhovense breakdancegroep The Ruggeds is goed bezig. Stonden ze vier jaar geleden nog op een Nederlands podium in de finale van de tv-show Everybody Dance Now, in vier jaar tijd is dat podium ingeruild voor het Amerikaanse Pasadena Convention Center en het immens populaire tv-programma World of Dance.

Miljoenen kijkers

Woensdag was de laatste uitzending in Amerika en de winnaar is inmiddels bekend. Andy Tjong mocht daar niet eerder iets over zeggen, maar vertelt nu graag waarom het niet erg is dat The Ruggeds die finale niet hebben gehaald "Het is natuurlijk jammer, maar we hebben het zó goed gedaan en het zo geweldig gehad, dat maakt alles goed. Er hebben miljoenen mensen gekeken en we hebben recht tegenover Jennifer Lopez gestaan! Zoiets vergeet je nooit meer."

Ook het commentaar van de jury kunnen ze in hun zak steken. Zoals dat van Jennifer Lopez: 'Jullie hebben in World of Dance breakdance naar een nieuw niveau getild. De chemie en samenwerking waren van een andere planeet.' Andy: "Daar ben je natuurlijk ontzettend blij mee. En het klopt ook wel. Als je ziet waar we nu staan ten opzichte van vier jaar geleden. Dat is echt van een ander kaliber."

Dromen en verbinden

Staat er een nieuw, groot avontuur op het programma, is er een nieuwe droom? "Met die droom zijn we eigenlijk continu bezig. Maar dat hoeft niet per se het winnen van een finale te zijn. We richten ons nu vooral op onze theatertournee en het geven van lessen en workshops op Strijp S in Eindhoven. Onze droom is om The Ruggeds op de kaart te zetten. En op die manier iets door te geven aan de nieuwe generatie. Zodat die, net zoals wij, als één grote familie door middel van dans mensen met elkaar verbindt."

