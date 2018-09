Brabant weer eventjes één, in de grootste stoet en de kleinste expo

BREDA - Eeuwen terug was Brabant een land. Machtig zelfs, met belangrijke steden als Brussel, Antwerpen, Breda en Den Bosch. Totdat het werd verscheurd door oorlog en uit elkaar viel, in duizend stukjes. Maar we bleven 'familie' van elkaar Dat vieren we binnenkort.

Dat middeleeuwse hertogdom Brabant bestaat al lang niet meer en is opgegaan in België en Nederland. Maar als je goed kijkt zie je dat we nogal wat dezelfde gebruiken en rituelen hebben. In al die gebieden die ooit Brabant waren, tot aan Wavre en Waterloo hebben we iets wat lijkt op een gedeelde cultuur.

Niks stoffigs

Zoals carnaval. En we kennen gildes, bedevaart, majorettes en fanfare. Als je dat bij elkaar veegt krijg je een optocht, want ook dat is typisch Brabants, moeten ze hebben bedacht bij de Brabantse Hoeders. Dat is een groepje van momenteel 31 mannen en vrouwen dat zich inzet als ambassadeur voor de Brabantse cultuur.

"Cultuur een beetje stoffig? Nee dus. Cultuur zit niet opgesloten in musea. Het moet een stoet worden, van en door mensen zelf, een mooi icoon", zei Wim van de Donk, de commissaris van de koning vrijdagavond in Bergen op Zoom. Hij opende daar een tentoonstelling over de Brabant Stoet die op zondagmiddag 16 september door Bergen op Zoom trekt.

Kilometerslang

'De grootste optocht ooit', staat er op het affiche van de stoet. Met 2500 deelnemers en meer dan honderd onderdelen is hij inderdaad aan de grote kant.

De stoet wordt dus lang, misschien wel vier kilometer. De tentoonstelling die er bij hoort is piepklein: vier bij vier vierkante meter in een opvallende houten kubus met projectoren. Daarin en daarop beelden van optochten en cultuur op straat.

'Dit mag je niet missen'

De expo gaat rondreizen door het oude hertogdom. Dat wil schrijver en cultuur-activist Paul Spapens uit Moergestel graag. Spapens kwam eind vorig jaar met het idee voor de Brabant Stoet. Ferd Quik uit Bergen op Zoom en mede-hoeder Willem de Weert, stonden met Paul aan de wieg van deze eerste editie, die meteen ook de laatste is.

'Nooit eerder is zo'n evenement georganiseerd en zal er hoogst waarschijnlijk geen tweede keer komen', staat in de festivalkrant. Het lijkt een waarschuwing: die mag je niet missen.

Hele wereld

"Het moet een feest van herkenning worden voor iedereen", zegt Wim Vaessen bij de opening. Vaessen zit ook in de organisatie. Hij is vooral bekend van de jaarlijkse herdenking van Brabantse gesneuvelden in Waalre, aanstaande woensdag.

Als je wil weten wat de verschillen zijn (want die zijn er, in Waals Brabant praten ze Frans) en als je wil weten wat ons bindt: ga volgende week zondagmiddag 16 september, vanaf 14:00, gratis kijken naar de optocht in Bergen op Zoom. Alles is ook te volgen op Omroep Brabant televisie, in het hele (voormalige) hertogdom en eigenlijk de hele wereld.