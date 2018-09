Heusden drie dagen lang in teken van Havendagen

HEUSDEN - Heusden staat drie dagen lang in het teken van de scheepvaart tijdens de eerste Heusdense Havendagen. Het driedaagse evenement vindt plaats in en rondom de stadshaven van het vestingstadje om zeven eeuwen geschiedenis van Heusden te vieren.

Voor Vesting Heusden is de ligging aan de Maas van groot belang geweest, zowel in de middeleeuwen als na de aanleg van de Bergsche Maas rond 1900. Zonder de scheepvaart op de Maas was Heusden er waarschijnlijk helemaal niet geweest.

De stadshaven en passantensteigers in vesting Heusden worden gevuld met sleepboten, vracht- en vissersschepen en ander varend erfgoed. Vrijdag kwamen de historische schepen aan in de haven van Heusden.













De schippers komen uit Brabant, maar ook uit Gelderland. Een man is met zijn zalmschouw vanuit Heukelum vrijdagochtend om elf uur vertrokken en is om half vier aangekomen in Heusden. Hij vertelt over zijn boot: "Het is eigenlijk geen originele zalmschouw, maar aan namaak. Ze maken de boten na omdat ze anders uitsterven. Op deze manier blijven ze nog overal opduiken"