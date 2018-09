Werk aan de weg op de A16, weg dit weekeinde dicht richting Breda

BREDA - De A16 vanuit Rotterdam is komend weekeinde dicht in de richting van Breda vanwege werkzaamheden aan de weg.

De weg tussen de knooppunten Klaverpolder en Zonzeel is dicht van vrijdagavond negen uur tot en met maandagochtend 5 uur.

Het verkeer naar het zuiden kan omrijden via de A17 in de richting van Roosendaal en vervolgens via de A58 in de richting van Breda. De weg in de richting van Rotterdam is gewoon open voor het verkeer.