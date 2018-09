Politie valt garageboxen binnen in Breda: drugsafval, growshopspullen en grondstoffen gevonden

BREDA - Bij een politieactie aan de Ruiseledestraat en de Diksmuidestraat in Breda zijn vrijdagmiddag drie garageboxen met drugsspullen gevonden.

In de eerste garagebox aan de Ruiseledestraat vond de politie drugsvaten en hennepafval. Korte tijd later werd in de garagebox ernaast een complete inventaris voor een growshop gevonden. De politie zette de straat af en voerde de drugsspullen af in een container.

Tijdens de werkzaamheden kreeg de politie tips van buurtbewoners. Een van die tips leidde naar een garagebox in de Diksmuidestraat. In die box trof de politie spullen aan voor de hennepteelt. Er is nog niemand aangehouden.