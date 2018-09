Gewapende overval op cafetaria in Tilburg, dader gaat op fiets ervandoor

TILBURG - Het personeel van een cafetaria Timmy aan de Diepenstraat in Tilburg is vrijdagavond rond kwart over tien overvallen. De dader bedreigde het personeel met een mes en eiste geld.

Daarna ging de overvaller er met een onbekend geldbedrag op de fiets ervandoor. De politie zoekt in de omgeving van de cafetaria naar de dader. Tijdens de overval waren er volgens de politie ook nog klanten in de cafetaria aanwezig.

Inmiddels heeft de politie een signalement van de dader verspreid. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1.80 meter met zwart haar. De man had een bril op en droeg donkere kleding. Tijdens de overval had hij een mondkapje voor.