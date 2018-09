Auto wordt gelanceerd over drempel en knalt tegen een boom

SON EN BREUGEL - Vrijdagavond is op de Planetenlaan in Son en Breugel een auto (waarschijnlijk) zo hard over een drempel gereden dat hij werd gelanceerd en vervolgens tegen een boom aan knalde. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis in Helmond gebracht.

De man, van wie de leeftijd niet bekend is, zat alleen in de auto toen hij om nog onduidelijke redenen over de drempel in de Planetenlaan vloog, de stoeprand raakte, rechts de berm in schoot om vervolgens dwars over de weg tegen een boom aan te knallen.

Bestuurder naar ziekenhuis

Het lukte hem om zelf uit de auto te klimmen. Na een kort onderzoek in de ambulance is hij naar het ziekenhuis in Helmond gebracht. Wat er precies is gebeurd en hoe de man er aan toe is, is niet duidelijk. Zowel politie als de ambulance waren snel ter plaatse. De zwaar beschadigde auto is inmiddels weggesleept, aldus een getuige.