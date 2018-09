Bosschenaren verkopen al 50 jaar Chinese kunst aan de rest van de wereld

DEN BOSCH - Een van de grootste internationale handelaren in Oosterse kunst is gevestigd in Den Bosch. De medewerkers van Vanderven Oriental Art reizen de hele wereld rond om kunst te kopen en verkopen. Ze staan op de Tefaf in Maastricht en vergelijkbare evenementen in New York en ze gaan naar beurzen in Hong Kong. Het grootste deel van de klanten, ruim tachtig procent is buitenlander, komt graag naar Den Bosch om Chinees antiek te shoppen. Floris van der Ven staat sinds tien jaar aan het roer van de zaak die zijn oom en tantes een halve eeuw geleden begonnen.

Het bedrijf is traditiegetrouw in Den Bosch gebleven. De internationale klanten vinden het niet vervelend om wat extra te moeten reizen. Ze worden dan ook lekker in de watten gelegd: als ze komen kijken in het prachtige pand, krijgen ze van Floris van der Ven een rondleiding door de stad met een bourgondische lunch, een rondleiding door de stad en een een lesje geschiedenis over de historie van den Bosch.









Oom Clemens, tante Bea en tante Neeltje

Een wereldreis was de inspiratie voor Van der Ven Oriental Art. Maar de echte oorsprong ligt in 1968, toen Clemens en Bea van der Ven, broer en zus, een antiekwinkeltje begonnen achter het stadhuis van Den Bosch. Toen Clemens trouwde met Neeltje, deed ook zij mee. Al snel merkten de drie dat ze zich ergens in wilden specialiseren. Ze hadden alleen geen idee waarin en ze besloten op reis te gaan om inspiratie op te doen.

Nadat Europa, Noord en Zuid Amerika al verkend waren, kwamen de Van de Vennen in Taiwan in het National Palace Museum terecht en daar wisten ze: we gaan voor Chinees antiek.









Verhalen

Clemens, Bea en Neeltje werken niet meer in de zaak. Hun neef Floris nam het tien jaar geleden van ze over. Oom Clemens maakte hem al warm voor de zaak toen Floris nog op school zat en hij in de zomervakantie in de zaak kwam helpen. Zijn oom vertelde hem de mooiste verhalen over de kunstwerken die in de winkel stonden. Floris is inmiddels een echte liefhebber die werkt én woont te midden van de Chinese kunst. "Als je echt een passie hebt voor het vak, ontkom je er niet aan dat je ook thuis van alles hebt staan."









Feest

Het feest wordt dit weekend gevierd. de galerie is het hele weekend open en er is veel te zien. "Speciaal voor dit weekend is een van de toonzalen getransformeerd tot een zitkamer, zodat de mensen kunnen zien dat je heel makkelijk met Chinese kunst kunt leven." In de kamer staat een grote bank die omringd is met kunst. Er hangen panelen aan de muur, er staan kasten vol keramiek en er staan antieke Chinese stoeltjes. Daar mogen bezoekers gewoon op zitten.

Natuurlijk is alles te koop. Daarvoor moet soms behoorlijk diep in de buidel getast worden, het duurste stuk kost 900.000 euro. Maar er zijn al 18e-eeuwse schaaltjes te koop vanaf vijftig euro. Voor elk wat wils.

Social Media

Ambities voor de komende vijftig jaar zijn er ook, die komen in het kort neer op het veroveren van de wereld. Van de Ven wil blijven groeien en maakt daarvoor handig gebruik van de social media, er is zelfs een account op het Chinese WeChat.

Chinees spreken doet niemand in het bedrijf. Vrijwel alle andere belangrijke talen worden wel gesproken en meer is ook niet nodig, vertelt Floris "De Chinezen zijn erg van de getallen. En dan is een rekenmachine of een papiertje en een pen voldoende. Voor alles is een oplossing"