Bestuurder op de vlucht na heftige botsing in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de kruising van de Hoogstraat met de Keizer Karel V Singel in Eindhoven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto’s op hoge snelheid op elkaar gereden. Twee personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van een van de voertuigen is gevlucht.

Een van de slachtoffers is lichtgewond, de ander is gefixeerd op een brancard weggebracht.

Door de klap was de kruising bezaaid met brokstukken. Ook was er veel olie gelekt. Inmiddels is de weg weer schoon en open. Een auto is in beslag genomen, de andere auto is met de berger afgevoerd. Beide auto's kunnen als total loss beschouw worden.