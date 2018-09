Bejaarde vrouw opgesloten in achtertuin door vlammenzee, politie vermoedt brandstichting

DEURNE - In een carport aan de Berkenstraat in Deurne is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De politie vermoedt brandstichting, De bewoner, een bejaarde vrouw, was door de vlammenzee opgesloten in achtertuin.

De buurtbewoners werden wakker van haar geschreeuw, melden zij. Nadat de brandweer werd gebeld was de brand snel door de toegesnelde hulpdiensten geblust. De bejaarde vrouw raakte niet gewond, maar is erg van de brand geschrokken.



De vlammen hebben de carport bijna volledig verwoest. Ook het huis van de vrouw en het huis van de buren liep door de brand schade op.