De korte broek mag nog een (laatste?) keer uit de kast, we gaan nazomeren!

EINDHOVEN - Regendruppels die tegen het raam tikken. De liefhebber van dat geluid kon afgelopen week het hart eraan ophalen. Maar de komende dagen komt de fan van het meer zomerse weertype juist weer aan zijn of haar trekken. Ja ja, we gaan nazomeren! Het warmste gaat het worden in de regio Eindhoven. Daar kan het woensdag zomaar weer 25 of zelfs 26 graden worden, laat Weeronline weten.

Wordt die temperatuur inderdaad gehaald, dan is 12 september 2018 een officiële zomerse dag. Gemiddeld telt september in Eindhoven twee of drie van zulke dagen. Tijdens de eerste week van deze maand was het al twee keer 25 graden of warmer, op 4 en 5 september. Wordt woensdag een zomerse dag, dan zijn alle zomerse dagen die daarna nog eventueel volgen dus 'bonus'.

Geen geduld? geen punt!

Overigens hoeven we niet in een dikke trui of onder een paraplu op die (mogelijk) zomerse woensdag te wachten. Eerder wordt het ook al aangenaam. Zondag begint de dag prima in het westen van Brabant, waar als eerste de zon tevoorschijn gaat komen. Daar wordt het dan 22 of 23 graden. In het oosten breekt de zon wat later door, maar als 'ie dan komt wordt het daar wel nog ietsje warmer: zo'n 24 graden.

Maandag en dinsdag wordt het warmer dan 20 graden, maar wel een stuk minder zonnig. Daardoor zal de zonovergoten woensdag dan weer als een cadeautje voelen. Wat er daarna gaat gebeuren is volgens Weeronline nog onzeker. Volgens sommige berekeningen blijft het nog even warm, andere modellen laten meer regen en lagere temperaturen zien.

Niet super heet

Loopt het zweet je alweer over de rug als je alleen maar terugdenkt aan de bloedhete dagen van de afgelopen zomer? Wees dan gerust. Snikhete toestanden zoals in september 2016 hoeven we volgens Weeronline dit jaar niet meer te verwachten. Toen werd het bijvoorbeeld op dinsdag 13 september nog 33 graden en sneuvelden er hitte-records.