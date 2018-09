Bizarre beelden: graafmachine bungelt boven Eindhoven

EINDHOVEN - Een hijskraan, een graafmachine en een smal plankje. Dat zijn de ingrediënten van een bizar filmpje dat is opgedoken op videosite Dumpert.nl. De beelden zijn opgenomen in het centrum van Eindhoven.

Te zien is hoe een graafmachine bezig is met sloopwerkzaamheden bij het pand van C&A in het centrum van Eindhoven. De machine staat op een smalle plank. Het is niet duidelijk of de plank op de dak van het gebouw ligt en de machine met kabels aan een hijskraan bevestigd is, of dat de plank met graafmachine en al aan de hijskraan 'bungelt'.

Eindhoven de gekste

Onder het filmpje staan veel reacties. "Eindhoven de gekste, blijkt maar weer", schrijft iemand. Maar die mening is lang niet iedereen toebedeeld. Zo stelt een ander: "Valt mee hoor, het minikraantje hangt met kettingen aan de torenkraan. Het lijkt of het op de plank balanceert, maar die plank is alleen maar bedoeld om enig grip te kunnen hebben. Degene die het minikraantje bedient, is weer gezekerd aan het minikraantje. Vergelijk het met een hangbak onder een kraan." En weer een andere reactie luidt: "Bij ons op de zaak hebben ze ook op zo een soort manier een schoorsteen gesloopt. Het minikraantje boven (40 meter hoogte) in het midden, gedragen door een torenkraan. En dan van binnenuit, steen voor steen slopen".

"NSBers"

Ook is er veel kritiek op de filmers, die tijdens het filmen kritiek leveren op de slopers: "Die NSBers die op de achtergrond aan het overleggen zijn hoe ze dit bedrijf het beste kunnen aangeven bij de arbodienst mogen ze voor straf ook een paar uur ondersteboven aan een hijskraan hangen."

