'Buitenlandse toestanden' bij sloopwerkzaamheden Eindhoven, aannemer stelt onderzoek in [FILMPJE]

EINDHOVEN - Een graafmachine die boven het centrum van Eindhoven bungelt aan een hijskraan: wie het filmpje op videosite Dumpert.nl bekijkt, heeft dikke kans dat de rillingen over de rug lopen. Het is dan ook hartstikke gevaarlijk, zegt expert Pieter Visser. "Dit kan absoluut niet. Ik heb dit in Nederland nog nooit gezien." Hoofdaannemer Stam + De Koning laat weten een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken.

Arno van Tilburg, één van de directeuren van Stam + De Koning, heeft het filmpje zelf inmiddels ook gezien. Hij geeft aan niet te willen speculeren. "We gaan zelf een onderzoek instellen. Onze eigen veiligheidskundige gaat bekijken wat hier gebeurd is. Dat zal een paar dagen in beslag nemen."

Visser is manager bij Aboma, een bedrijf dat gespecialiseerd is in veiligheid in de bouw. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als veiligheidskundige. Op verzoek van Omroep Brabant bekijkt hij de ijzingwekkende beelden van sloopwerkzaamheden bij het pand van de C&A in het centrum van Eindhoven. Daarop is te zien hoe een graafmachine op een plank bungelt onder een hijskraan. "Wanneer je iets vervoert met een hijskraan, moet alles onder de haak speciaal gecertificeerd zijn voor dat doel. Dat geldt niet voor deze graafmachine."

Alleen in werkbak toegestaan

Hij vervolgt: "Je mag geen mensen vervoeren met een hijskraan, alleen in uitzonderlijk gevallen. Iemand moet dan in een gecertificeerde werkbak staan en gezekerd zijn." Dat is hier duidelijk niet het geval. Niet te zien is of de man gezekerd is. Maar: "Deze constructie kan bezwijken of instabiel worden."

Volgens Visser is de manier van werken zoals op het filmpje te zien is, aan alle kanten niet in de haak. Niet alleen de man in de graafmachine loopt een risico, ook de man die op het dak staat en een foto of filmpje maakt, bevindt zich in een gevaarlijke situatie. "Die staat op een zogeheten 'onbeveiligde vloerrand'."

Onbekend is of de situatie onder de aandacht is gebracht bij de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie. "Maar als de inspectie zoiets tegenkomt, wordt het werk direct stilgelegd. Het gaat hier om een heel ernstig beboetbaar feit, met risico voor personen." De sanctie zou een malse boete zijn, stelt Visser: "Zoiets levert een boete op van tienduizenden euro's. Ik verwacht tussen de 25.000 en de 50.000 euro."