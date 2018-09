Bloemencorso Valkenswaard zondag voor de 65e keer van start, wij zijn er live bij

VALKENSWAARD - Na het bloemencorso in Zundert is het zondag tijd voor het corso in Valkenswaard. Voor de vijfenzestigste keer trekken er kleurrijke bloemenwagens door de stad. Het thema van dit jaar is 'Zo! Corso.' Via Omroep Brabant kun je de hele optocht live meekijken.

Ter ere van het jubileum hebben ontwerpers zich laten inspireren door winnende wagens uit voorgaande jaren, van andere buurtschappen. Er rijden dertien creaties mee in de optocht. De eerste ronde begint om twee uur 's middags vanaf het Kloosterplein.

Vorig jaar had het corso een Efteling thema. Buurtschap Stadsebergen won toen het bloemencorso met ode aan Holle Bolle Gijs.





Omroep Brabant zendt zondag het corso live uit op tv, de website en op Facebook.