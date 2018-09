Hondje maakte 81-jarige wakker in vuurzee Deurne, vrouw ternauwernood aan de dood ontsnapt

DEURNE - De bejaarde en gehandicapte vrouw van 81 die vrijdagnacht ter ternauwernood aan de dood ontsnapte bij een brand in haar huis aan de Berkenstraat in Deurne is wakker gemaakt door haar 15 jaar oude hondje. Dat zegt een buurman. De vrouw, die slecht ter been is, sliep in de woonkamer. Toen het vuur uitbrak maakte haar hondje haar wakker. De vrouw vluchtte naar de binnenplaats achter haar huis, waar ze als een rat in de val zat.

"Ze heeft mazzel gehad, want ze kon geen kant meer uit, die binnenplaats is maar een paar vierkante meter groot en de vlammen kwamen op haar af", zegt buurman Harrie, die een paar deuren verderop woont.

Veel buurtbewoners kwamen in actie toen ze doorhadden dat er brand was uitgebroken bij de hoogbejaarde vrouw. Sommigen hoorden haar hulpgeroep vanaf de binnenplaats. Uiteindelijk is ze met hulp van buren over een plat dak aan de achterkant van de woning en met een ladder uit de vuurzee gered. "Dat is gewoon burenplicht", zegt Harrie.

In onderbroek naar buiten

Een van de redders is een overbuurman die bescheiden blijft: "Ik rende naar buiten in mijn onderbroek en gooide met een steen de vooruit kapot. Ook de brandweer en politie waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. De buurman aan de andere kant van het huis zegt dat het beeld van het vuur en het geschreeuw on hulp van zijn buurvrouw hem nog lang zal blijven heugen.

Pyromaan

De politie heeft zaterdagmiddag sporen onderzoek gedaan en gaat uit van brandstichting. Een politiewoordvoerder zegt dat de brand is ontstaan in de carport van de woning en wel aangestoken moet zijn. De 81-jarige vrouw verblijft nu bij haar zoon. Ze heeft geen letsel opgelopen, maar is wel enorm geschrokken. In Deurne zijn de laatste tijd veel branden. Het vermoeden is dat er een pyromaan actief is .