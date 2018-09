TOP Oss ondanks tegentreffer nog altijd op voorsprong tegen FC Twente [LIVE]

ENSCHEDE - TOP Oss speelt zaterdagavond in de Keuken Kampioen Divisie voor het eerst in de geschiedenis een wedstrijd tegen FC Twente. In de Grolsch Veste gaat de ploeg van trainer Klaas Wels op zoek naar de derde zege van het seizoen. Tussenstand: 1-2.

TOP Oss is binnen een kwartier spelen op voorsprong gekomen in Enschede. Bryan Smeets schoot in zijn vierde wedstrijd voor de Brabantse ploeg voor de derde keer raak. Na een goede aanval over de linkerkant gaf Ragnar Oratmangoen een goede lage voorzet, Smeets twijfelde niet en schoot de bal vervolgens hard in de kruising.

Na iets meer dan twintig minuten speler juichen de 120 meegereisde fans van TOP Oss weer heel hard. Smeets is dit keer de aangever. Hij legt de bal breed op Huseyin Dogan. De aanvaller legt de bal een keer goed en schiet dan vanaf de rand van het strafschopgebied raak: 0-2. Heel lang kunnen de supporters niet genieten van de ruime voorsprong. Er is nog geen half uur gespeeld als FC Twente de aansluitingstreffer maakt. Aitor Cantalapiedra is het eindstation van een goede aanval van de thuisploeg. Hij schiet keihard raak.

Een paar minuten na de 1-2 kan Tom Boere zijn oude ploeg pijn doen. Vanuit kansrijke positie schiet hij gehaast naast. Niet veel later probeert Tim Holscher het van afstand, hij ziet zijn poging via de buitenkant paal naast gaan. Twente zet aan, TOP Oss wankelt. Een doelpunt valt er niet meer in de eerste helft, TOP Oss gaat rusten met een voorsprong.

Start van het seizoen

TOP Oss begon goed aan het seizoen. Op bezoek bij MVV werd met 0-2 gewonnen, daarna volgde een 4-1 zege op Jong PSV. In de derde speelronde verloor de ploeg van Wels van SC Cambuur. Zaterdag speelt de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie tegen de nummer vier, FC Twente. De degradant won twee keer en speelde eenmaal gelijk in de eerste drie duels.

Opstellingen

Bij FC Twente staat voormalig NAC-goalie Jorn Brondeel onder de lat. Dat komt door de schorsing van Joël Drommel. De doelman verliet Jong Oranje om bij FC Twente te spelen. Vervolgens werd hij door de KNVB geschorst voor de wedstrijd tegen TOP Oss.

Tom Boere staat ook in de basis bij de thuisploeg. De spits werd een jaar geleden door FC Twente overgenomen van TOP Oss, waar hij topscorer van de Jupiler League werd. Wels kent de aanvaller. "Na een fantastisch jaar kreeg hij een hele mooie transfer. Nu staat hij op drie doelpunten. Wel drie strafschpopen. Qua velddoelpunten staat hij nog droog. Maar hij is moeilijk af te stoppen. Een goede spits voor de Keuken Kampioen Divisie."