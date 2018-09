Mathieu van der Poel pakt na matige start en fraaie inhaalrace brons op WK mountainbike

LENZERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft weer eens laten zien veel te kunnen op een racefiets. Na een matige start maakte de alleskunner indruk op het WK mountainbike. Hij eindigde in Lenzerheide in Zwitersland derde achter wereldkampioen Nino Schurter en Gerhard Kerschbaumer.

"Het is voor mij geen vanzelfsprekendheid dat ik straks op dat podium kom te staan. Maar uiteraard is het wel mijn doel. Het zou een mooi seizoen perfect afsluiten in ieder geval", zei Van der Poel in aanloop naar het WK. De Nederlands kampioen op de weg, in het veldrijden en op de mountainbike begon de wedstrijd niet op een plek waar je kunt strijden om de medailles. Na de eerste ronde reed MVP op de zestiende plaats, op ruim een halve minuut van leider Nino Schurter.

Al snel begon Van der Poel aan een knappe inhaalrace. Na de derde ronde zat hij met zes anderen in een groep op negentien seconden van de leiders Schurter en Gerhard Kerschbaumer. Halverwege de race liet hij het groepje achter zich en ging alleen op jacht op de twee koplopers. Bij de passage van de finishlijn stond er slechts twaalf seconden op de klok. Schurter zag Van der Poel dichterbij komen en versnelde, waardoor de voorsprong weer opliep naar 26 seconden.

Brons

Na een uur mountainbiken was de achterstand verder opgelopen. Van der Poel zat tussen de twee leiders van de race en de achtervolgende groep in. Met 38 seconden achterstand op Schurter en Kerschbaumer. De achtervolgende groep kwam na 25,2 kilometer - zes rondes - op 37 seconden van Van der Poel over de finishlijn.

Bij het luiden van de bel voor het ingaan van de laatste ronde was de achterstand van Van der Poel 44 seconden. Heel even mocht hij dromen van een echte strijd om het goud, maar die kwam er niet. In de slotronde had hij een halve minuut voorsprong op zijn achtervolgers, genoeg om de medaille veilig te stellen.

Uiteindelijk kwam Van der Poel na anderhalf uur koers op 1 minuut en 14 seconden achter de winnaar over de eindstreep.

Wereldkampioen

De 32-jarige Schurter had al zes wereldtitels op zijn naam staan. De zevende wereldtitel werd een speciale. In 2011 kwam hij in eigen land niet verder dan zilver achter Jaroslav Kulhavý. Nu pakte hij, zeven jaar later, alsnog het goud in zijn geboorteland. Voor de 23-jarige Van der Poel is het zijn eerste WK-medaille in het mountainbiken.

Het is de eerste Nederlandse WK-medaille in het mountainbiken bij de mannen sinds 2000, toen pakte Bart Brentjes brons in het Spaanse Sierra Nevada. Vijf jaar eerder werd hij in Duitsland (Kirchzarten) wereldkampioen.