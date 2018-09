Hilvarenbeekse vrijwilligers plukken in grote getale hop voor de plaatselijke brouwerij

HILVARENBEEK - Het is een gezellige boel, zaterdagochtend op het land van kweker Fré van Dal uit Hilvarenbeek. Broodjes en koffie gaat rond en tegelijkertijd zit een twintigtal mannen en vrouwen geconcentreerd te plukken. Aan hopbellen, om de plaatselijke brouwerij De Roos aan eigen hop te helpen. Het onmisbare ingrediënt voor een bijzonder biertje moet meestal geimporteerd worden. Maar nu dus niet meer in Hilvarenbeek.

Kweker Fré van Dal heeft voor het plukken hulp moeten inroepen, want zijn oogst is ruim drie keer zo groot als dat hij verwacht had. Ondanks de lange, hete, droge zomer.



"Hop is niet zo hitte-gevoelig. En de grond is hier enorm vruchtbaar. Maar dat betekent niet dat ik nu 'kassa' kan roepen. Als ik een rekensom zou maken en het commercieel benaderen zou het onbetaalbaar worden. Maar met de hulp van de plukkende vrijwilligers is het toch nog leuk".



Hop voor heerlijke biertjes

En die vrijwilligers waren er volop. Zoals Diny Zeil. "Het is hartstikke leuk om dit te doen. We hebben hier vijf verschillende soorten hop voor de brouwer en daar gaan we dan heerlijke biertjes van maken. We dachten trouwens dat we eerder klaar zouden zijn. Maar er is zo'n grote oogst dat we nog wel even bezig zijn."



Wethouder in goed humeur door 'hennep-soort'

Ook wethouder Ted van de Loo heeft op zijn vrije zaterdag besloten zijn handen uit de mouwen te steken voor het plaatselijke hop.



"Het is erg gezellig en een leuke manier om met de inwoners bezig te zijn. Natuurlijk is het extra leuk dat het om een bier-ingredient gaat. Maar hop is ook een hennep-soort. Licht hallucinerend en wellicht is daarom iedereen hier in zo'n goed humeur."



'Droom komt uit'

De hop is bestemd voor de Hilvarense brouwerij De Roos. Voor Bert Geeraets, voorzitter van het bier-museum De Roos, komt een droom uit. "Hop is moeilijk verkrijgbaar en nu zijn ze een jaar bezig met de voorbereiding hiervan en zijn er erg blij mee en ook dat de oogst zo groot is."



Oogstfeest en Hip Hap Hop Festival op 22 september

Het Hilvarenbeekse bier, met de eigen hop, is op 22 september voor het eerst te drinken. Op het Hip Hap Hop festival én op het land van Fré van Dal. Daar gaan de vrijwilligers tijdens het einde van het oogsfeest het bier proeven waar zij het hop voor geplukt hebben.