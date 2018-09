Kwaliteit proefschriften buitenpromovendi Tilburg Universiteit onder vuur: 'Het zijn net dagboeken'

TILBURG - Buitenpromovendi die via het TAOS-instituut in Amerika hun bul hebben gehaald aan de Universiteit van Tilburg, leverden veelal slechte proefschriften af. Dat zegt Bram Buunk, hoogleraar en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het radioprogramma Argos. Buunk las voor Argos zes van de in totaal 77 proefschriften en trok zijn conclusie.

Vorig jaar bleek al uit onderzoek van Argos dat Arie de Ruijter in de jaren dat hij decaan was aan de Tilburg University 47 promovendi aan hun bul hielp. Vanwege dat hoge aantal mocht de Ruijter 30.000 euro per promotie gebruiken om zijn begeleiding te ondersteunen. Hij besteedde dat geld, in totaal meer dan een miljoen, bij twee bedrijven van familieleden, waaronder een schoonheidssalon. De Ruijter werd kort daarna gearresteerd.

Onderzoek naar kwaliteit

In de Tweede Kamer is een verzoek ingediend door het CDA, de SP en de VVD aan de minister van Onderwijs om een onderzoek in te stellen naar de situatie rondom de buitenpromovendi. Want niet alleen de grote aantallen per hoogleraar zijn merkwaardig; volgens Bram Buunk, hoogleraar en lid van de KNAW, is vooral de kwaliteit van de proefschriften schrikbarend.

Buunk heeft voor een kleine steekproef voor Argos zes willekeurige proefschriften gelezen en beoordeeld. "Sommigen zijn net dagboekjes. Eén ervan is net een soort predicaat voor een geloof uit India. Een tweede heeft meer weg van zelfontdekking. Natuurlijk kun je in je proefschrift aangeven op welke manier je zelf betrokken bent bij het onderwerp, maar dat is opzichzelfstaand niet relevant."

In het Tweede Kamerdebat vroeg Harrie van der Molen (CDA) zich af of de universiteit het geld terug zou moeten betalen dat zij ontving per gepromoveerde, mocht uit onderzoek blijken dat de kwaliteit van de proefschriften ondermaats is. "Dat wat ik tot nu toe gelezen heb, heeft absoluut niks te maken met sociale psychologie", zegt Buunk. "Er zit geen onderzoek in, geen data. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de commissie ook vindt dat de kwaliteit niet voldoet aan de maatstaven, vind ik het meer dan logisch dat de universiteit het bedrag terugbetaalt aan de overheid." En met meer dan 70 proefschriften, waarvoor de universiteit 90.000 euro per stuk ontving, kan dat bedrag flink oplopen.

Subjectief

Een van de redenen voor de slechte kwaliteit is volgens Buunk het feit dat de promovendi van het TAOS-instituut afkomen. "Dat instituut in Amerika is opgericht door Kenet J. Gergen. Hij gelooft niet in één waarheid en ook niet in onderzoek dat de waarheid aan het licht zou kunnen brengen. Kortom: alles is volgens hem subjectief. Daarnaast zitten er veel leden van het TOAS-instituut in de promotie-commissie. Hierdoor is het erg 'ons kent ons', waardoor ook daar weer niet objectief gekeken wordt naar de kwaliteit." Van de 92 promovendi die op de site van het Amerikaanse instituut staan zijn er 70 gepromoveerd in Tilburg.