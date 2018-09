Conservatieve paardensport laat op het gebied van hightech de teugels wat vieren

EINDHOVEN - De conservatieve paardensport loopt niet voorop als het gaat om de invoering van technologische snufjes in hun sport. Mondjesmaat komt echter het besef dat inbreng van hightech de prestaties ten goede komt. Zo ontwikkelde IPOS Technology een teugeldruksensor zodat ruiter en paard beter met elkaar kunnen communiceren.





Menke van Steenbergen, oprichter van IPOS Technology, is zelf ook een amazone. “Ik kwam er tijdens het rijden achter dat ik veel meer druk uitoefende op mijn rechterteugel, dan op mijn linker. Daardoor zat ik scheef op mijn paard en een paard is van nature ook al wat scheef. Door het drukverschil komt er dan teveel belasting op een van de voorbenen van het paard en ontstaan er blessures”, vertelt ze in het tv-programma Booming Brabant.









Gevoelssport

Door de sensor kunnen ruiter en paard beter met elkaar communiceren. Lichte druk is al voldoende om het paard te sturen, bijvoorbeeld tijdens een dressuurwedstrijd. “We hebben te maken met twee atleten: de ruiter en het paard. Hoe beter zij met elkaar samenwerken en elkaar aanvoelen, des te beter de sportprestaties”, zegt Van Steenbergen. Ze kwam tijdens haar studie diergeneeskunde in contact met wetenschappelijke onderzoeken, onder meer over de effecten van teugeldruk. “Het gaf mij als ruiter inzichten die ik daarvoor niet had.”









Een sensor registreert de druk en stuurt de resultaten naar een app op een telefoon. Door de resultaten uit te lezen, kan een amazone de rijstijl aanpassen. De teugeldruksensor werd getest door onder meer dressuurrijdster Imke Schellekens-Bartels. “Dressuur is een gevoelssport. Door de app kun je op de seconde nauwkeurig terugzien hoeveel druk je uitoefent op de teugel en of je gevoel klopt. Is het teveel dan wil je dat met lichte aanwijzingen bijsturen. Op die manier verbeteren de prestaties. Daar draait het om in topsport, maar ook het welzijn van het paard mag niet uit het oog worden verloren.”