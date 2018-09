Moonwalken, wij kunnen het allemaal. Na deze les.

BEST - Tientallen Michael Jackson fans verzamelden vandaag in Best bij het standbeeld van Michael, tijdens de MJ Global Birthday Party. Op de parkeerplaats liepen allerlei 'Michael Jacksons' rond. Maar kunnen zij ook moonwalken?

Davidson uit Kaapverdië is een grote Michael Jackson fan die speciaal voor dit evenement naar Nederland is gekomen. Hij showt de moonwalk alsof hij nooit anders gedanst heeft. Vanaf een afstand zou je denken dat de echte Michael Jackson over het parkeerterrein loopt. Davidson heeft het kostuum van de King of Pop aan en ook zijn haren lijken op die van de superster. "I love Michael".





Jong geleerd, oud gedaan.

Timo is pas acht jaar, maar steelt de show met zijn dansmoves. Hij beweegt zijn heupen lekker soepel en draagt zelfs een hoed. Samen met zijn ouders is hij vanuit Lochem naar Best gekomen om andere Michael Jackson fans te ontmoeten.

Leren van de meester zelf

Het is 1983. MIchael Jackson zingt Billy Jean. Hij treedt op voor een volle zaal, tijdens de viering van het vijfentwintigjarige jubileum van platenmaatschappij Motown. En dan.. Dan laat Michael Jackson voor het eerst de moonwalk zien. De zaal wordt gek en weet niet wat ze zien. James Brown deed het danspasje al jaren, maar Michael Jackson maakte er echt een act van. Het is een iconische danspas geworden die elke Michael Jackson fan net zo lang oefent tot dat het eindelijk lukt. In de jaren tachtig zag je op een gemiddeld schoolplein alle kinderen de moonwalk oefenen. Kun jij de moonwalk? In de video hieronder zie je nog een keer hoe de King of Pop de moonwalk het voor het eerst aan de wereld liet zien.