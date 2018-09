Man in auto geliquideerd in Eindhoven, dader slaat op de vlucht

EINDHOVEN - In de Sionstraat in Eindhoven is zaterdagavond een man in een auto doodgeschoten. Dat gebeurde rond kwart over acht.

Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De dader is volgens omstanders de wijk Vlokhoven in gevlucht. Boven de wijk hangt een politiehelikopter en meerdere politie-eenheden zijn op zoek naar de dader.

De hulpdiensten hebben hebben het slachtoffer langere tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart.