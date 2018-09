'Stevie heeft het super gedaan', Steven Kruijswijk maakt indruk tijdens helse bergetappe in Vuelta

LES PRAERES NAVA - Steven Kruijswijk gaf zaterdagmiddag tien seconden toe op de winnaar van de veertiende etappe van de Vuelta a España. Even leek de wielrenner uit Nuenen op weg naar een mooie overwinning, maar op de steile slotklim werd hij uiteindelijk zesde. Kruijswijk was wel de man die de etappe aan het eind kleur gaf, bovendien klom de klassementsrenner van Team LottoNL-Jumbo in het algemeen klassement naar de vijfde plaats. Na afloop was er veel lof. En het gevoel dat er in de komende week nog meer te halen is.

Ploegleider Grischa Niermann noemt zijn kopman steeds 'Stevie', zeker nu hij heel erg tevreden is. "Stevie was heel erg sterk op de slotklim. Zo’n korte, steile klim is niet zijn specialiteit, maar hij heeft dat super gedaan. Hij oogt heel sterk en fris. Dat zag je wel toen het brak in de afdaling."

'Het gaat per dag beter'

Op de slotklim trok Kruijswijk als eerste ten aanval. Hij kreeg een metertje, pakte nog een meter en reed uiteindelijk zo'n twintig meter voor de andere favorieten. Het was niet genoeg. De favorieten kwamen langszij en in het absolute slot van de rit moest Kruijswijk nog wat tijd toegeven. Maar het was een wereld van verschil met de koers van vrijdag, toen Kruijswijk het veel moeilijker had.

"Het ging veel beter dan gisteren", zegt de 31-jarige renner op de website van zijn ploeg. "Ik voelde al dat het dag per dag beter gaat. Het was de hele dag opletten, zeker toen Nibali doortrok. Op de slotklim zat ik vooraan en ik probeerde meteen mijn ritme te zoeken door een hard tempo te rijden. Tot mijn verbazing zag ik dat ik wat voorsprong kreeg."

"Ik heb ervoor gezorgd mijzelf niet op te blazen. Uiteindelijk kwamen ze terug en was het laatste stukje er wat teveel aan. Maar ik kon goed standhouden en daar ben ik blij mee. Ik voel me goed, mijn vorm is goed en de power is er ook nog. Hopelijk kom ik de dag morgen nog goed door en dan de focus op de tijdrit."

Goed klassement

Door zijn goede prestatie staat Kruijswijk nu vijfde in het algemeen klassement, vier plekken hoger dan voor de start van de etappe op zaterdag. Rode trui-drager Simon Yates heeft één minuut en 23 seconden voorsprong. Ook de Movistar-renners Alejandro Valverde en Nairo Quintana en Astana-kopman Miguel Angel Lopez staan nog boven Kruijswijk.





Zondag volgt de derde zware bergetappe op rij. De renners komen een aantal heuvels en vier bergen tegen, waarvan drie in het laatste gedeelte van de koers. Na twee bergen van de eerste categorie eindigt de vijftiende etappe met een beklimming naar het iconische Lagos de Covadonga. De klim naar de meren zit voor de twintigste keer in het routeschema. Na een rustdag op maandag volgt dinsdag weer een zware strijd voor de klassementsrenners, dan is er een tijdrit van 32 kilometer.