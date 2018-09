Sensationele nederlaag voor Michael van Gerwen, William O'Connor veel te sterk in Maastricht

MAASTRICHT - Michael van Gerwen is zaterdagavond hard onderuit gegaan tijdens de Dutch Darts Championship. In Maastricht was William O'Connor, nummer vijftig van de wereld, met maar liefst 1-6 te sterk voor de nummer één van de wereld.

De Ier O'Connor kreeg zeven pijlen op een dubbel, zes waren er raak. Hij eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 95,97. Mighty Mike kwam niet verder dan een gemiddelde van 87,91. Vooral op de dubbels liet Van Gerwen het afweten. Hij kreeg twaalf pijlen om uit te gooien, maar slechts één keer was het raak voor MvG.

Klasse apart

Vorige week was Van Gerwen nog een klasse apart bij de German Darts Championship. Tot de finale verloor hij toen slechts één leg. Hij won het toernooi in Hildesheim. In de afgelopen maanden was er regelmatig kritiek op Van Gerwen. Na afloop van de toernooiwinst was hij daar duidelijk over. "Als je je daar zorgen over maakt, kun je beter stoppen. Ik hou van wat ik doe, toernooien spelen en winnen. Ik wil deze goede vorm voortzetten. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar zeventien titels is niet slecht."

Het blijft voorlopig even bij die zeventien titels. In eigen land is hij door de ruime nederlaag klaar. De nummer één van de wereld neemt nu een week vakantie. Daarna gaat hij 'non-stop' door tot het eind van het jaar, zo gaf Van Gerwen eerder aan.

Jelle Klaasen

Van Gerwen is niet de enige die in zijn eerste wedstrijd in Maastricht wordt uitgeschakeld. Jelle Klaasen vloog vrijdag al uit het toernooi. In de eerste ronde verloor hij met 6-3 van Barrie Bates. Benito van de Pas en Mario Robbe wisten zich niet eens te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het Dutch Darts Championship.