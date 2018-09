Gewapende overval op New York Pizza in Tilburg, dader op de vlucht

TILBURG - Een filiaal van New York Pizza aan de Korvelseweg in Tilburg is zaterdagavond rond tien uur overvallen. De gewapende dader is gevlucht.

De dader is ongeveer 1.70 meter groot en draagt een grijs vest met rits, een rode bandana en een rood mondkapje.





Volgens de politie heeft de man een onbekend geldbedrag meegenomen onder bedreiging van een vuurwapen.

Mondkapje

Vrijdagavond rond hetzelfde tijdstip werd een cafetaria aan de Diepenstraat in Tilburg overvallen. Die dader droog ook een mondkapje. Het is niet duidelijk of de twee zaken verband hebben. De politie gaat onderzoeken of er een verband is.