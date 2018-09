Stoet met 100 wegpiraten terroriseert Bergen op Zoom, eentje gaat er vandoor en wordt aangehouden

De huurauto is in beslag genomen (Foto: Politie Roosendaal)

BERGEN OP ZOOM - De politie kreeg zaterdagmiddag verschillende meldingen binnen over een stoet auto's die in het centrum en de buitenwijken van Bergen op Zoom overlast en gevaar veroorzaakten voor andere weggebruikers. Getuigen meldden dat zij werden afgesneden, auto’s remden abrupt terwijl daar geen noodzaak voor was, er ontstonden bijna-aanrijdingen met voetgangers, fietsers werden gehinderd, automobilisten werden opzij gedrukt en wegen werden geblokkeerd.

De stoet, bestaande uit zo'n 100 auto's van bezoekers van een huwelijksfeest, kwam na een tocht door Bergen op Zoom uiteindelijk op de A58 terecht en ook van automobilisten die daar reden kwamen meldingen binnen over zeer gevaarlijke situaties zoals plotseling remmen en inhalen over de vluchtstrook.

Agenten besloten in te grijpen en voor de grote groep auto's te gaan rijden, in de hoop de groep langzamer te laten rijden. De politie zette daarbij zwaailichten en sirenes aan en dat bedaarde de stoet. Ter hoogte van de Wouwse Tol gaven de agenten de automobilisten wat meer ruimte. Een van de bestuurders ging er toen met een snelheid van tegen de 200 kilometer per uur vandoor.

Rijbewijs afgepakt

Bij de afrit Roosendaal De Stok is de wegpiraat aangehouden. Het voertuig werd in beslag genomen en de 25-jarige bestuurder raakte zijn rijbewijs kwijt. De man is inmiddels weer op vrije voeten. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt voor onder andere 'het veroorzaken van gevaar of hinder voor overige weggebruikers'.

De in beslag genomen auto is eigendom van een verhuurbedrijf. De Officier van Justitie beslist wat er met het voertuig gaat gebeuren.