Bestuurster scooter overleden na aanrijding in Eindhoven

EINDHOVEN - Een vrouw is zondagochtend overleden na een aanrijding met een bus in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde rond negen uur in de Noord-Brabantlaan, in de buurt van de Beukenlaan.

De vrouw reed op een scooter toen de bus haar raakte. Er werd nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dit lukte niet. De vrouw is aan haar verwondingen overleden, meldt de politie.

Onderzoek

De weg is afgezet. Verkeersspecialisten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.