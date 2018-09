'Na liquidatie stonden twee mannen op hoek Sionstraat en Gibeonstraat in Eindhoven'

EINDHOVEN - Vlak na de liquidatie van een man zaterdagavond op de Sionstraat in Eindhoven zagen getuigen twee mannen op de hoek met de Gibeonstraat. Dat hebben ze de politie gezegd. De plek waar het duo stond, was op twintig meter afstand van de auto waarin het slachtoffer zat. De politie is op zoek naar deze mannen. "Mogelijk hebben ze belangrijke informatie voor ons."

De liquidatie vond rond kwart over acht plaats. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De dader vluchtte volgens getuigen de wijk Vlokhoven in.

Signalement

Volgens de politie is de dader een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk. De man is ongeveer 50 jaar en heeft een gezet postuur. Hij is 1.65 meter lang, heeft zwartgrijs haar en een snor. De dader had een tas bij zich.