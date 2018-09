Hond en kat overleden bij brand in huis Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een hond en een kat hebben een brand in een huis aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel zondagmiddag niet overleefd. De buurman probeerde het vuur aanvankelijk te blussen met een tuinslang. De brandweer wist het vuur later geheel te doven.

De vlammen kwamen door een deur aan de zijkant van de woning naar buiten. De schade aan de binnenkant van de woning is groot. De Berndijksestraat was afgesloten voor bluswerkzaamheden, maar is inmiddels weer open.