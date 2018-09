'Er was geen redden aan...', campinggasten verslagen na brand waarbij echtpaar om het leven kwam

BLADEL - "Het is niet te bevatten..." De campinggasten van De Achterste Hoef in Bladel zijn zwaar aangedaan door de brand die zaterdagnacht woedde op het terrein. Een caravan brandde door nog onbekende oorzaak uit. Daarbij kwamen een man en vrouw uit Apeldoorn om het leven. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement.

Het vuur brak rond drie uur uit. "Ik lag in onze tent te slapen toen ik een knal hoorde. En nog een", vertelt Ans. Zij is een van de campinggasten bij De Achterste Hoef. "Je vraagt je ineens af: wat gebeurt er? Toen deed ik een gordijntje open en zag ik een steekvlam. Je kunt niets doen, je staat machteloos. In een kwartier tijd was alles weg."

Aanslag

Haar man Wim dacht bij de knallen aan schoten van jagers. "Zoiets gebeurt hier weleens, maar dan rond zes uur of halfzeven 's ochtends. Dit was midden in de nacht en het werd heviger en heviger. Toen hoorde ik gegil en een explosie. Het zal toch geen aanslag zijn, vroeg ik me af." Hij schrok van wat hij zag toen hij naar buiten keek en spreekt van een inferno. "Er was geen redden meer aan."

Paniek was er volgens hem niet. "Nee, vooral machteloosheid. Verbazing. Hoe is dit mogelijk? Dit kán niet. Het leek alsof we in een hele slechte B-film zaten."

'Een grote familie'

Ans en Wim kenden de omgekomen man en vrouw goed. "Dit is het zesde of zevende jaar dat wij op dit veldje kamperen", vertelt Ans. "We kennen elkaar hier allemaal. Op dit veldje zijn we één grote familie. Vorig jaar stonden we nog naast deze mensen met onze caravan. Zij kampeerden hier ook al vijftien jaar."

Wim benadrukt dat het personeel van De Achterste Hoef hen 'ontzettend goed' heeft opgevangen na de brand. "Alle lof. We hebben allemaal koffie gekregen 's ochtends en een lekker ontbijtje", vult Ans aan. "Dat was erg fijn. Er heerst grote verslagenheid, maar onderling proberen we elkaar op te vangen."