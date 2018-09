LIVE: Bloemencorso Valkenswaard voor 65e keer van start

Het corso is begonnen!

VALKENSWAARD - Het Bloemencorso in Valkenswaard is van start. Voor de vijfenzestigste keer trekken de met dahlia's versierde wagens door het centrum. Kijk via de website en Facebookpagina van Omroep Brabant live mee naar de creaties, die dit jaar een bijzonder thema hebben.

Om het jubileum te vieren, hebben alle ontwerpers van de wagens hun creatie gebaseerd op een winnend ontwerp van een ander buurtschap.

Normaal gesproken zouden er 13 wagens meedoen aan het corso in Valkenswaard. Één van de wagens, die van buurtschap Kerkakkers, is echter zondagochtend ingestort en kan niet meer meedoen.

Bekijk hieronder de livestream: