CHV mengvoederfabriek verandert in theater: De Blauwe Kei in Veghel is geopend

Oude elementen van de CHV mengvoederfabriek in theater de Blauwe Kei in Veghel

VEGHEL - Kinderen gebruiken de jute zakken waar vroeger mengvoeder in zat als zitzak en het publiek loopt langs oude verroeste buizen en installaties.. Welkom in het gloednieuwe theater de Blauwe Kei in Veghel. Waar tien jaar geleden nog een gigantische mengvoederfabriek stond van CHV is nu een theater. Maandag wordt het officieel geopend door koningin Maxima.

De voorbeelden zijn er te over, zoals Strijp-S in Eindhoven, of de Westergasfabriek in Amsterdam. Oude industriële complexen die een herbestemming krijgen. In Veghel is dat de Noordkade geworden. Waar tien jaar geleden nog fabrieken stonden is nu een Jumbo Foodmarkt, een hippe espressobar, een bioscoop en het gloednieuwe theater de Blauwe Kei.

Maxima komt

De opzet lijkt geslaagd op de Noordkade in Veghel. Het nieuwe theater is een fraai staaltje van moderne architectuur met sporen van de oude mengvoederfabriek. Zondag op de openingsdag is het een drukte van belang. "Aanvankelijk was er veel kritiek op het project, zo van het mag wat kosten, maar dat is nu aan het veranderen", zegt PR medewerker Jack Monde van de Blauwe Kei.

Maandag komt Koningin Maxima het theater openen. Om dat voor elkaar te krijgen had heel wat voeten in aarde, laat Jack Monde weten.

Met de opening van de Blauwe Kei heeft de Noordkade een nieuwe aanwinst en is het voormalige industriecomplex een mix van cultuur en winkelen, waar veel mensen de weg naar zullen vinden.