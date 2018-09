Raadsvragen over 'buitenlandse toestanden' bij sloopwerkzaamheden Eindhoven

EINDHOVEN - De beelden van een graafmachine die boven het centrum van Eindhoven bungelt aan een hijskraan hebben ook de lokale politiek bereikt. Het filmpje trok gisteren veel aandacht op internet, de Lijst Pim Fortuijn in Eindhoven wil opheldering van het gemeentebestuur.

"Dit kan absoluut niet. Ik heb dit in Nederland nog nooit gezien", zei bouwexpert Pieter Visser over de beelden waarop een graafmachine op een plank onder een hijskraan bungelt.

Rudy Reker en Tjerk Langman van de LPF Eindhoven keken ook van de beelden op: "Gisteren werden wij opgeschrikt door de bizarre beelden die via Omroep Brabant tot ons kwamen. Als je niet beter wist zou je denken dat de bekende goochelaar en illusionist Hans Klok met een nieuwe opname bezig is", zo schrijven ze aan het college.

Weinig vertrouwen

De LPF zegt weinig vertrouwen te hebben in de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven. De genoemde opnames zouden dat beeld versterken.

Op 31 augustus stelde de fractie ook al raadsvragen over de sloop van het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Ook daar is volgens de LPF niet genoeg aandacht voor veiligheidsvoorschriften.

Ze verzoeken het gemeentebestuur de beelden van de graafmachine mee te nemen bij de beantwoording van de vragen.