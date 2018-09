A16 richting Rotterdam gesloten bij Breda door gekantelde camper na botsing

BREDA - De A16 richting Rotterdam is zondagmiddag na vier uur afgesloten door een gekantelde camper ter hoogte van Breda. De afsluiting duurt tot ongeveer zes uur omdat het wegdek nog moet worden gereinigd. Er is een vrouw gewond geraakt bij het ongeval.

De camper botste met een auto. Daarbij sloeg ook een hond op de vlucht. Het beestje werd kilometers verder naast de snelweg teruggevonden.



Wie vanuit de rijrichting Antwerpen komt wordt aangeraden om te rijden via Bergen op Zoom. De file richting Rotterdam loopt op en bedraagt enkele kilometers. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.