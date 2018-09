'De beste!', oud-wereldkampioen motorcross vol lof over bijna-weer-wereldkampioen Jeffrey Herlings

OPLOO - Twee keer werd hij in de jaren '80 wereldkampioen motorcross. Inmiddels is John van den Berk uit Oss al weer heel wat jaren trainer in diezelfde sport. Het radioprogramma Sportlunch sprak zondag met hem over Jeffrey Herlings. Die treedt hoogstwaarschijnlijk volgend weekend in Assen voorzichtig in de voetsporen van Van den Berk, door zijn eerste wereldtitel in de MXGP-klasse te pakken. Eerder was Herlings al drie keer wereldkampioen in MX2-klasse. "Hij is beter dan ik was, da's zeker. Jeffrey is echt, echt, echt goed. Ik heb nog nooit zo'n goede motorcrosser gezien!"

John van den Berk werd in 1987 en 1988 wereldkampioen. "Dat vergeet je nooit. Het was heel spannend, tot het laatste moment kwam het erop aan." Voor Jeffrey Herlings uit Oploo is dat volgend weekend anders, weet Van den Berk: "Hij hoeft het maar uit te rijden en een paar puntjes te pakken, dan heeft hij die titel binnen."

LEES OOK: Jeffrey Herlings kan wereldtitel ruiken na overwinning in GP Turkije

'Niemand komt bij hem in de buurt'

Wanneer Van den Berk over Herlings praat, klinkt niets dan lof en respect. "Als trainer let je op de zwakke dingen van rijders. Als ze voorbijkomen, zie je altijd wel iets: hij moet meer conditie krijgen, hij moet mentaal sterker worden, het materiaal moet beter."

Maar niets van dat alles ziet hij wanneer Jeffrey voorbij scheurt: "Als je hem de eerste ronde filmt en je filmt hem de laatste ronde op hetzelfde stuk, dan zie je geen verschil. Dat is extreem, dat je de laatste ronde net zo hard kunt rijden als de eerste."

De oud-wereldkampioen benadrukt hoeveel de nu 23-jarige Herlings de afgelopen jaren groeide. Figuurlijk, want letterlijk gezien zit er nu minder Jeffrey op de motor dan een tijdje terug. "Hij wilde iets lichter worden. Dat is moeilijk, want hij was al afgetraind. Dus heeft hij een speciaal dieet gevolgd. Jeffrey kennende, doet hij dat dan ook extreem goed. Dus nu een kilo of acht, negen minder. Dat scheelt net weer een paar plaatsjes met de start." Van den Berk vervolgt: "Het materiaal is ook verbeterd, en zijn rijden is verbeterd. Ik zie niet echt iemand die bij hem in de buurt kan komen volgend jaar."

LEES OOK: Jeffrey Herlings breekt af en toe wat, maar komt altijd weer terug [OVERZICHT]

Jeffrey Herlings versus Max Verstappen

Een extreem goede rijder is Herlings, aldus Van den Berk: "Hij is zo compleet in zijn sport." Is het dan eigenlijk niet gek dat hij op een stuk minder aandacht kan rekenen dan bijvoorbeeld Formule 1-coureur Max Verstappen? "Bij Max zit er een heel ander management omheen." Hij vervolgt: "Jeffrey verdient veel meer aandacht dan hij nu krijgt. Maar hij is geen type dat die aandacht opzoekt. Hij doet zijn werk, hij traint, hij wint."

Jeffrey en Max zijn uiteraard actief in twee verschillende takken van sport. Maar Van den Berk ziet zeker overeenkomsten tussen de twee sportmannen. "Jeffrey heeft wat domme dingen gedaan toen hij jong was, Max Verstappen eigenlijk hetzelfde. En die doet ook gewoon z'n ding."

Herlings wordt komende week 24. Verstappen wordt twee weken later 21. "Als Max zo kan groeien als Jeffrey gegroeid is de afgelopen jaren, dan gaan we in de Formule 1 en in de motorcross nog mooie tijden beleven."