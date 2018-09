Slapen, snurken en genieten in de Grote Kerk van Breda

BREDA - Lekker achterover liggen in een slaapzak, staren naar het prachtig beschilderde plafond en luisteren naar een uniek orgelconcert. En dan heerlijk wegdoezelen. Tijdens de Open Monumentennacht mochten 70 gasten voor één keer slapen in de Grote Kerk van Breda.

"Het is de eerste keer dat hier geslapen wordt, en ook de laatste keer", vertelt Willem van der Vis, directeur van Stichting Grote Kerk. Toen hem werd gevraagd om toestemming voor de logeerpartij, was hij meteen enthousiast. En natuurlijk bleef hij zelf ook slapen. "Ik heb hier wel eens in mijn eentje muziek zitten luisteren, na een vergadering, maar hier slapen, dat is ook voor mij de eerste keer."

Veel logés hadden er niet op gerekend daadwerkelijk te kunnen slapen, maar de rustgevende omgeving in combinatie met de muziek maakte dat de meesten in no time wegzakten. Het orgelconcert ging bijna naadloos over in een 'snurkconcert'.









De Grote Snurk

Wie niet al om vijf uur wakker werd van een onbekend geluid dat later werd omgedoopt tot "de Grote Snurk", werd twee uur later gewekt met muziek. Na een ontbijt moest de kerk weer vrijgemaakt worden voor de bezoekers van de Open Monumentendag.

De initiatiefnemers van deze monumentennacht zijn Annelies Diks en Lidwien Hupkens. Zij wilden iets nieuws en tijdens de brainstorm werd al snel duidelijk dat dat nieuws een nachtelijke activiteit moet worden. Annelies vertelt: "We dachten aan 'Griezelen in de Grote Kerk' of 'Met je koepeltentje in de Koepel', maar het werd uiteindelijk slapen in de Grote Kerk."

De eerste editie van de Bredase monumentennacht is een succes, Annelies en Lidwien zijn al aan het bedenken welk Bredaas monument ze volgend jaar voor één keer omdopen tot hotel.