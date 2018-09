Man loopt met wapen over straat in Bergen op Zoom, agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding

BERGEN OP ZOOM - Agenten hebben zondagmiddag een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van een 52-jarige inwoner van Bergen op Zoom. Een getuige zag op de Heiningen de man met een vuurwapen lopen en waarschuwde de politie.

De man gaf geen enkele reactie toen agenten hem aanspraken. Nadat een van de agenten een waarschuwingsschot had gelost, werkte de man mee. Daarna is hij voor verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Waarom de man met een wapen over straat liep is niet duidelijk.