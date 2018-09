Deelnemer 80 van de Langstraat kreeg hartstilstand net na de finish

WAALWIJK - Een man die deelnam aan Kennedymars De 80 van de Langstraat, heeft zondagmiddag een hartstilstand gekregen. Dit gebeurde net nadat hij de finish bereikte. Het is onbekend hoe het met de man gaat. Hij zou 74 jaar oud zijn.

Voorzitter Niels van der Pluijm van het wandelevenement laat weten dat de organisatie 'enorm geschrokken' is. "Het was een fantastische editie van de 80. En dat gebeurt zoiets op de finishstreep. Vreselijk ook voor familieleden van de man die het zagen gebeuren, en voor andere omstanders."

Ondersteund over finish

De man het het erg moeilijk tijdens het laatste gedeelte van de loodzware wandeltocht van 80 kilometer. Hij moest dan ook ondersteund worden toen hij de finish overging. Vlak daarna kreeg hij een hartstilstand en moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht. Het was zondagavond niet bekend hoe de toestand van de man was. Van der Pluijm: "Wij hebben wel navraag gedaan. maar uit privacy-overwegingen doet het ziekenhuis daar geen mededelingen over.